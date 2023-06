2. Liga Emmanuel Orkoh rettet Bellach einen Punkt gegen Trimbach Im Spiel zwischen Bellach und Trimbach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Trimbach war zweimal in Führung. Bellach lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Bellach in der 87. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Trimbach in der 64. Minute durch Tobias Flury 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Bellach zum 3:3 fiel spät durch Emmanuel Orkoh. Er war in der 87. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Bellach für Gian Büttler (36.), Dives Ambrozzo (59.) und Shaban Arifi (80.). Bei Trimbach erhielten Joel Mangold (70.), Michael Ferreira Rodrigues (83.) und Lucien Baumgartner (91.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Bellach nicht verändert. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 6. Bellach hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Bellach auswärts mit FC Wangen b.O. (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Samstag (3. Juni) statt (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 11. Trimbach hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Trimbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Biberist. Diese Begegnung findet am Samstag (3. Juni) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Bellach - FC Trimbach 3:3 (2:2) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 7. Tobias Flury 0:1. 18. Alessandro Fragale (Penalty) 1:1.25. Alessandro Fragale 2:1. 40. Tobias Flury 2:2. 64. Tobias Flury 2:3. 87. Emmanuel Orkoh 3:3. – Bellach: Tim Fawer, Dives Ambrozzo, Rok Shkoreti, Mario Brcina, Gian Büttler, Jonas Knörr, Jonas Mosimann, Jorge Alexandre Cortez Mesquita, Shaban Arifi, Kevin Marthaler, Alessandro Fragale. – Trimbach: Jonas Flury, Lucien Baumgartner, Thomas Schenker, Sven Pally, Manuel Thut, Michael Ferreira Rodrigues, Daniel Bärtschi, Luca Schifferle, Joel Mangold, Caua Marco Cristelli, Tobias Flury. – Verwarnungen: 36. Gian Büttler, 59. Dives Ambrozzo, 70. Joel Mangold, 80. Shaban Arifi, 83. Michael Ferreira Rodrigues, 91. Lucien Baumgartner.

