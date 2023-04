Frauen 2. Liga Egzona Salihi rettet Schwarz-Weiss einen Punkt gegen Attiswil Im Spiel zwischen Attiswil und Schwarz-Weiss hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Schwarz-Weiss in der 81. Minute.

Schwarz-Weiss war zwar zeitweise mit 2:0 (32. Minute) in Führung, doch Attiswil holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Für den späten Ausgleich für Schwarz-Weiss sorgte Egzona Salihi, die in der 81. Minute das Tor zum 3:3 erzielte. .

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Benita Pfaehler von Schwarz-Weiss erhielt in der 61. Minute die gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Attiswil einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Attiswil geht es auswärts gegen Baden-Wettingen (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Allschwil. Die Partie findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Attiswil - FC Schwarz-Weiss 3:3 (0:2) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 10. Benita Pfaehler 0:1. 32. Benita Pfaehler 0:2. 51. Nour Abdelsater 1:2. 61. Antonia Landi (Penalty) 2:2.74. Edlira Ferati 3:2. 81. Egzona Salihi 3:3. – Attiswil: Tanja Steiner, Sarah Berner, Mélanie Wyss, Sarah Biedermann, Saskia Scheidegger, Fabienne Adam, Nadine Scheidegger, Celine Lemp, Salma Michel, Antonia Landi, Nour Abdelsater. – Schwarz-Weiss: Stenia Michel, Anne Albrecht, Severine Bonjour, Siri Leemann, Yukino Gütlin, Michelle Albrecht, Aline Lampart, Giulia Bottacin, Benita Pfaehler, Celina Hartmann, Egzona Salihi. – Verwarnungen: 61. Benita Pfaehler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 15:37 Uhr.