3. Liga, Gruppe 1 Edon Llapashtica rettet Wangen b.O. einen Punkt gegen Kestenholz Im Spiel zwischen Wangen b.O. und Kestenholz hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Bis zur 43. Minute ging Wangen b.O. deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) nik Gerber (24.) und Felix Studer (43.). Für Wangen b.O. erfolgreich war bis dahin .

Die 47. Minute brachte für Wangen b.O. den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Rit Slishani.

Arton Rashiti glich in der 84. Minute für Wangen b.O. aus. Es hiess 2:2. Lukas Hauri schoss Kestenholz in der 90. Minute zur 3:2-Führung. Nur gerade fünf Minuten nach dem 3:2 (90. Miunte) traf Edon Llapashtica für Wangen b.O. in der 95. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kestenholz erhielten David Horath (5.) und Simon Meier (93.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Wangen b.O., nämlich für Edon Llapashtica (80.).

Wangen b.O. hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 42 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Wangen b.O. bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 6. Wangen b.O. hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Wangen b.O. geht es auswärts gegen FC Däniken-Gretzenbach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.30 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Nach dem Unentschieden büsst Kestenholz in der Tabelle ein und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 3. Das Team verliert damit einen Platz. Kestenholz hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Wangen a/A (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Kestenholz 3:3 (0:2) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 24. Nik Gerber 0:1. 43. Felix Studer 0:2. 47. Rit Slishani 1:2. 84. Arton Rashiti 2:2. 90. Lukas Hauri 2:3. 95. Edon Llapashtica 3:3. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Edon Morina, Albin Mehmeti, Edon Llapashtica, Kim Lân Ngo, Ilber Nuhiji, Rit Slishani, Florim Kastrati, Mir Mohammad Kamwar, Arton Halimi, Besart Biljali. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, David Horath, Fabian Von Arx, Simon Meier, Felix Studer, Philipp Häfeli, Mike Uebelhart, Tim Gerber, Sacha Kissling, Nik Gerber. – Verwarnungen: 5. David Horath, 80. Edon Llapashtica, 93. Simon Meier.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

