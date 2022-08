2. Liga Edin Ademovic rettet Trimbach im ersten Spiel einen Punkt gegen Gerlafingen Im ersten Spiel der neuen Saison spielen Gerlafingen und Trimbach 1:1 unentschieden.

In der 19. Minute schoss Berkin Sulungoz das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Edin Ademovic traf in der 90. Minute für Gerlafingen zum Ausgleich.

Bei Trimbach erhielten Alexander Meier (31.), Lucien Baumgartner (83.) und Eldin Jusic (95.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Gerlafingen für Salko Durakovic (59.) und Volkan Turhan (73.).

In der Tabelle steht Gerlafingen nach dem ersten Spiel auf Rang 6. Gerlafingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wangen b.O. (Platz 4). Diese Begegnung findet am Mittwoch (24. August) statt (20.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Trimbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Für Trimbach geht es daheim gegen FC Hägendorf (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (24. August) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Trimbach 1:1 (1:0) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 19. Berkin Sulungoz 1:0. 90. Edin Ademovic 1:1. – Gerlafingen: Stefan Csako, Kaan Yildirim, Salko Durakovic, Biagio Prestifilippo, Shendrit Bytyqi, Berkin Sulungoz, Giovanni Carnibella, Volkan Turhan, Dino Mujanovic, Philipp Breu, Ishak Abderrahman. – Trimbach: Lukas Auf der Maur, Liridon Cazimovic, Kenan Mujanovic, Alexander Meier, Eldin Jusic, Joel Mangold, Manuel Thut, Enis Ademovic, Martin Castro, Lucien Baumgartner, Luca Schifferle. – Verwarnungen: 31. Alexander Meier, 59. Salko Durakovic, 73. Volkan Turhan, 83. Lucien Baumgartner, 95. Eldin Jusic.

