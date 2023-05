2. Liga Dzenis Poljak schiesst Fulenbach mit drei Treffern zum Sieg gegen Mümliswil Fulenbach gewinnt am Dienstag auswärts gegen Mümliswil 3:2.

(chm)

Den Auftakt machte Dzenis Poljak, der in der 23. Minute für Fulenbach zum 1:0 traf. Wiederum Dzenis Poljak erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 für Fulenbach. In der 68. Minute gelang Mümliswil (Simon Büttler) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 73. Minute brachte wiederum Dzenis Poljak Fulenbach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Fabrice Ambühl erzielte in der 77. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Mümliswil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Flavio Premori (29.), Gabriel Strub (36.) und Nico Ferrari (81.). Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Simon Büttler (45.), Marco Fluri (62.) und Mario Simic (90.).

Die Tabellensituation bleibt für Fulenbach unverändert. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 7. Fulenbach hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Olten (Platz 9). Diese Begegnung findet am 30. Mai statt (20.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 10. Für Mümliswil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gerlafingen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: FC Mümliswil - SC Fulenbach 2:3 (0:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 23. Dzenis Poljak 0:1. 55. Dzenis Poljak 0:2. 68. Simon Büttler 1:2. 73. Dzenis Poljak 1:3. 77. Fabrice Ambühl 2:3. – Mümliswil: Björn Fluri, Adrian Kamber, Janik Disler, Cédric Gisler, Marco Fluri, Dominik Ackermann, Simon Büttler, Rafael Disler, Fabrice Ambühl, Florian Arnold, Mario Simic. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Yanick Boss, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Sven Hürzeler, Flavio Premori, Gabriel Strub, Sandro Albuquerque Sampaio, Dzenis Poljak, Yves Ehrenbolger. – Verwarnungen: 29. Flavio Premori, 36. Gabriel Strub, 45. Simon Büttler, 62. Marco Fluri, 81. Nico Ferrari, 90. Mario Simic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.05.2023 19:21 Uhr.