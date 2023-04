2. Liga Dzenis Poljak führt Fulenbach mit drei Toren zum Sieg gegen Hägendorf Fulenbach behielt im Spiel gegen Hägendorf am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

Dzenis Poljak brachte Fulenbach 1:0 in Führung (11. Minute). Der gleiche Dzenis Poljak war in der 25. Minute auch für das 2:0 für Fulenbach verantwortlich. Es handelte sich um einen Penalty. Fulenbach erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Jonas Wyss weiter auf 3:0.

Erneut Dzenis Poljak baute in der 46. Minute die Führung für Fulenbach weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sandro Albuquerque Sampaio in der 58. Minute, als er für Fulenbach zum 5:0 traf.

Hägendorf kassierte vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Fulenbach.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Fulenbach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Fulenbach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Hägendorf ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 49 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Fulenbach um einen Platz nach vorne. 24 Punkte bedeuten Rang 8. Für Fulenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Härkingen (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Hägendorf liegt neu am Ende der Tabelle. Das Team hat nach 18 Spielen neun Punkte auf dem Konto. Es verliert einen Platz. Hägendorf hat bisher zweimal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Bellach kriegt es Hägendorf als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Mittwoch (3. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Hägendorf 5:0 (3:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 11. Dzenis Poljak 1:0. 25. Dzenis Poljak (Penalty) 2:0.27. Jonas Wyss 3:0. 46. Dzenis Poljak 4:0. 58. Sandro Albuquerque Sampaio 5:0. – Fulenbach: Dzenis Poljak, André Grob, Florian Fischer, Yanick Boss, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Sven Hürzeler, Stanko Imbach, Jonas Wyss, Sandro Albuquerque Sampaio, Yves Ehrenbolger. – Hägendorf: Noel Glanzmann, Yannig Fiechter, Dominik Bitterli, Claude Keller, Jan Zimmerli, Silas Graber, Inor Kura, Blerim Hasani, Colin Graber, Noah Kurmann, Sandro Schalt. – Verwarnungen: 24. Yannig Fiechter, 55. Claude Keller, 58. Sandro Schalt, 91. Noah Kurmann.

