3. Liga, Gruppe 1 Dulliken verliert gegen Seriensieger Kestenholz – Später Siegtreffer durch Nik Gerber Kestenholz reiht Sieg an Sieg: Gegen Dulliken hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Kestenholz gelang Nik Gerber in der 86. Minute. In der 46. Minute hatte Fabian Von Arx Kestenholz in Führung gebracht. Der Ausgleich für Dulliken fiel in der 80. Minute durch Andrea Tocci.

Bei Kestenholz erhielten Rafael Ingold (70.) und Mike Uebelhart (84.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Dulliken für Albin Duraku (48.) und Eldin Jusic (89.).

In der Abwehr gehört Kestenholz zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Kestenholz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 3. Für Kestenholz ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Kestenholz auswärts mit FC Egerkingen (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Samstag (2. Oktober) statt (19.00 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Nach der Niederlage büsst Dulliken zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 4. Dulliken hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Dulliken geht es in einem Heimspiel gegen FC Däniken-Gretzenbach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (2. Oktober) (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Dulliken 2:1 (0:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 46. Fabian Von Arx 1:0. 80. Andrea Tocci 1:1. 86. Nik Gerber 2:1. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Rafael Ingold, Remo Flury, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Jan Wolf, Mike Uebelhart, Fabian Von Arx, Nik Gerber, Simon Meier, Joël Meier. – Dulliken: Zlatan Delic, Tobia Gaffuri, Robin Schenk, Dario Zürcher, Muhammed Celebi, Seljami Hasani, Fidan Tahiraj, Nilo Da Costa, Josip Curic, Alfredo Esposito, Albin Duraku. – Verwarnungen: 48. Albin Duraku, 70. Rafael Ingold, 84. Mike Uebelhart, 89. Eldin Jusic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Welschenrohr - FC Winznau 3:1, FC Hägendorf - FC Egerkingen 3:0, FC Kestenholz - FC Dulliken 2:1, FC Däniken-Gretzenbach - FC Oensingen 6:0, FC Wangen b.O. - FC Wangen a/A 6:2

Tabelle: 1. FC Riedholz 7 Spiele/16 Punkte (25:9). 2. FC Welschenrohr 7/16 (23:8), 3. FC Kestenholz 7/15 (12:8), 4. FC Dulliken 7/15 (16:8), 5. FC Hägendorf 7/13 (23:11), 6. FC Wangen a/A 7/11 (20:15), 7. FC Wangen b.O. 7/11 (22:17), 8. FC Däniken-Gretzenbach 7/9 (17:17), 9. FC Oensingen 7/6 (9:26), 10. SC Flumenthal 7/4 (11:20), 11. FC Winznau 7/4 (10:22), 12. FC Egerkingen 7/0 (6:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.09.2021 00:05 Uhr.

