Frauen 3. Liga, Rückrunde Dulliken und Klus-Balsthal teilen sich Punkte Zehn Tore sind zwischen Dulliken und Klus-Balsthal gefallen. Einen Sieger gab es beim 5:5 jedoch nicht.

Beide Teams gingen im Spiel zweimal in Führung. Den Ausgleich zum 5:5 schaffte Klus-Balsthal in der 80. Minute.

Klus-Balsthal war zwar zeitweise mit 3:1 (38. Minute) in Führung, doch Dulliken holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Lediglich vier Minuten nach dem 5:4 traf Fabienne Bütler in der 80. Minute für Klus-Balsthal zum 5:5-Ausgleich. Für sie war es der dritte Treffer der Partie.

Matchwinner für Dulliken war Jessica Koch, die gleich dreimal traf. Getroffen hat zudem Lea Kämpf (2 Tor.) bei Klus-Balsthal schoss Fabienne Bütler gleich drei Tore. Getroffen hat zudem Delina Yonas (2 Tore).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dulliken erhielten Mara Hagmann (15.) und Jessica Koch (82.) eine gelbe Karte. Für Klus-Balsthal gab es keine Karte.

Dulliken hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 11 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Dulliken verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat fünf Punkte. Dulliken hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Fortuna Olten. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (26. April) (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Unverändert liegt Klus-Balsthal auf Rang 2. Das Team hat fünf Punkte. Klus-Balsthal hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Fortuna Olten. Die Partie findet am 7. Mai statt (16.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Dulliken - FC Klus-Balsthal 5:5 (3:3) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 7. Fabienne Bütler 0:1. 26. Lea Kämpf 1:1. 33. Delina Yonas 1:2. 38. Delina Yonas 1:3. 41. Lea Kämpf 2:3. 46. Jessica Koch 3:3. 57. Jessica Koch 4:3. 62. Fabienne Bütler 4:4. 76. Jessica Koch 5:4. 80. Fabienne Bütler 5:5. – Dulliken: Diana Sheremetieva, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Mara Hagmann, Raphaela Lätt, Jirapha Buache, Valeria Schuler, Lea Kämpf, Jessica Koch, Tamara Vucenic, Tamara Mele. – Klus-Balsthal: Annina Allemann, Anna Eschmann, Janina Nyffeler, Larissa Borer, Elena Volken, Andrea Stucki, Chantal Ackermann, Adrienne Michel, Caroline Christen, Delina Yonas, Fabienne Bütler. – Verwarnungen: 15. Mara Hagmann, 82. Jessica Koch.

