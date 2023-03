3. Liga, Gruppe 2 Dulliken und Deitingen teilen sich Punkte Dulliken und Deitingen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Dario Zürcher traf in der 1. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte David Flury in der 56. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dulliken erhielten Florian Binder (53.) und Pier Luigi Nocera (82.) eine gelbe Karte. Für Deitingen gab es keine Karte.

Der Sturm von Dulliken sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 43 Tore erzielte.

Dulliken bleibt trotz dem Unentschieden Leader Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 35 Punkten. Dulliken hat bisher elfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dulliken bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Zuchwil. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Deitingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 2. Deitingen hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Deitingen in einem Heimspiel mit FC Härkingen (Platz 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Telegramm: FC Dulliken - FC Deitingen 1:1 (1:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 1. Dario Zürcher 1:0. 56. David Flury 1:1. – Dulliken: Zlatan Delic, Astrit Brahimi, Damian Buss, Robin Schenk, Nilo Da Costa, Dario Zürcher, Florian Binder, Adrian Annaheim, Danilo Esposito, Ceyhun Kangal, William Guillen Concepcion. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Simon Frei, Amar Hadzic, Jonas Zuber, Patrick Murer, Michael Ammon, David Flury, Jonas Kofmel. – Verwarnungen: 53. Florian Binder, 82. Pier Luigi Nocera.

