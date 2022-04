Frauen 3. Liga Dulliken sorgt bei Härkingen für Überraschung Überraschung bei Dulliken gegen Härkingen: Der Tabellensechste (Dulliken) hat am Freitag zuhause den Tabellenersten 2:0 besiegt.

(chm)

In der 42. Minute war es an Jirapha Buache, Dulliken 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (87. Minute) erhöhte sodann Yennifer Alvarez noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Chantal Klingenstein von Dulliken erhielt in der 22. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Dulliken zu den Besten: Total liess das Team 24 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 3).

Dulliken machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 4. Dulliken hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dulliken geht es auf fremdem Terrain gegen FC Klus-Balsthal (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Trotz der Niederlage bleibt Härkingen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 26 Punkte auf dem Konto. Härkingen hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Härkingen bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SC Blustavia. Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Dulliken - Gäu Selection 2:0 (1:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 42. Jirapha Buache 1:0. 87. Yennifer Alvarez 2:0. – Dulliken: Laura Pelosi, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Raphaela Lätt, Mara Hagmann, Jirapha Buache, Yennifer Alvarez, Valeria Schuler, Lea Kämpf, Lea Pfluger, Lenka Machakova. – Härkingen: Lia Widmer, Katja Nützi, Cheyenne Feth, Michela Rossi, Michelle Oegerli, Nadin Enderlin, Mia Büttiker, Amy Kuhn, Rialda Kalakovic, Elena Abi Chakra, Andrea Reinmann. – Verwarnungen: 22. Chantal Klingenstein.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 12:10 Uhr.