4. Liga, Gruppe 3 Dulliken sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Däniken-Gretzenbach Das Resultat im Spiel zwischen Dulliken und Däniken-Gretzenbach lautet 2:2.

Zwar lag Däniken-Gretzenbach während 66 Minuten in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Durch Tore von Robin Burri und Michal Pawel Budzianowski ging Däniken-Gretzenbach bis in die 46. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Dulliken darauf zu reagieren: Zunächst gelang Mike Zimmerli in der 65. Minute der Anschlusstreffer, Ivan Giglietta sorgte schliesslich für den Ausgleich (81.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dulliken, Veli Özbek (43.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Däniken-Gretzenbach, Finn Maier (85.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Dulliken zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 3).

Dulliken rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 2.

Das Team verbessert sich um zwei Plätze.

Dulliken hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Dulliken auf fremdem Terrain mit FC Egerkingen (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. April) (18.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Däniken-Gretzenbach bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 40 Punkte. Däniken-Gretzenbach hat bisher zwölfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Däniken-Gretzenbach spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Fulenbach (Rang 8). Die Partie findet am Samstag (29. April) statt (19.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Dulliken - FC Däniken-Gretzenbach 2:2 (0:2) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 15. Robin Burri 0:1. 46. Michal Pawel Budzianowski 0:2. 65. Mike Zimmerli 1:2. 81. Ivan Giglietta (Penalty) 2:2. – Dulliken: Leandro Zürcher, Mattia Röösli, Nurettin Özdemir, Jonas Temperli, Andrin Lütolf, Alexander Liu, Veli Özbek, Yves Baumann, Nicola Meyer, Dylan Pascale, Davide Protopapa. – Däniken-Gretzenbach: Lukas Grütter, Noa Zimmermann, Sven Friker, Kevin Grütter, Kevin Zengaffinen, Robin Burri, Oliver Studer, Leandro Joos, Aleksandar Pavlovic, Finn Maier, Michal Pawel Budzianowski. – Verwarnungen: 43. Veli Özbek, 85. Finn Maier.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.04.2023 23:21 Uhr.