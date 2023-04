4. Liga, Gruppe 3 Dulliken sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Alpha Alpha und Dulliken spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Timon Tschanz in der 51. Minute. Den Ausgleich erzielte Davide Protopapa in der 79. Minute.

Bei Alpha erhielten Melvin Zurfluh (43.), Ilber Nuhiji (74.) und Damian Zurfluh (89.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Dulliken für Ivan Giglietta (43.) und Andrea Tocci (70.).

In seiner Gruppe hat Alpha den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 37 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Alpha nicht verändert. 22 Punkte bedeuten Rang 4. Alpha hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Alpha in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Egerkingen. Die Partie findet am 15. April statt (18.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 3. Dulliken hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Däniken-Gretzenbach. Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: SV Alpha - FC Dulliken 1:1 (0:0) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 51. Timon Tschanz 1:0. 79. Davide Protopapa (Penalty) 1:1. – Alpha: Davide Cappello, Natthawut Ngokpho, Gianluca Iozzia, Ilber Nuhiji, Timon Tschanz, Kevin Reinold, Melvin Zurfluh, Nhat Huy Ngo, Besart Biljali, Gabriele Cappello, Tobias Ackermann. – Dulliken: Nico Kaser, Andrin Lütolf, Nurettin Özdemir, Roland Hagmann, Jonas Temperli, Florian Binder, Yves Baumann, Alexander Liu, Jesper Noordijk, Andrea Tocci, Ivan Giglietta. – Verwarnungen: 43. Ivan Giglietta, 43. Melvin Zurfluh, 70. Andrea Tocci, 74. Ilber Nuhiji, 89. Damian Zurfluh.

