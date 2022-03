Frauen 3. Liga Dulliken mit Sieg gegen Niederbipp – Siegesserie von Niederbipp gebrochen Dulliken gewinnt am Montag zuhause gegen Niederbipp 2:0.

(chm)

Per Penalty traf Jessica Koch in der 44. Minute zur 1:0-Führung für Dulliken. Jessica Koch war es auch, die in der 62. Minute Dulliken weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabiene Margerite Kiala von Niederbipp erhielt in der 61. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Dulliken zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Dulliken um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 3. Dulliken hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Dulliken geht es auswärts gegen FC Fortuna Olten (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Samstag (26. März) statt (19.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Trotz der Niederlage bleibt Niederbipp auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 21 Punkte auf dem Konto. Nach sieben Siegen in Serie verliert Niederbipp erstmals wieder. Niederbipp verlor zudem erstmals zuhause.

Für Niederbipp geht es in einem Heimspiel gegen SC Blustavia (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 28. März statt (20.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Dulliken - FC Niederbipp b 2:0 (1:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 44. Jessica Koch (Penalty) 1:0.62. Jessica Koch (Penalty) 2:0. – Dulliken: Laura Pelosi, Tabea Kaiser, Anouk Bachofner, Raphaela Lätt, Mara Hagmann, Anouk Burkard, Valeria Schuler, Jessica Koch, Jirapha Buache, Lea Kämpf, Tamara Mele. – Niederbipp: Janine Studer, Larissa Borer, Evelyn Ritter, Fabiene Margerite Kiala, Elena Volken, Lea Disler, Nubya Baio, Sara Diemand, Patrizia Lisser, Nurfa Yorlany Caro Reynoso, Annina Allemann. – Verwarnungen: 61. Fabiene Margerite Kiala.

Tabelle: 1. FC Niederbipp b 11 Spiele/21 Punkte (14:13). 2. Gäu Selection 11/19 (32:30), 3. FC Dulliken 11/19 (21:17), 4. SC Blustavia 11/17 (24:22), 5. FC Attiswil 11/15 (16:17), 6. FC Fortuna Olten 11/14 (40:32), 7. FC Klus-Balsthal 11/12 (15:16), 8. FC Grenchen 15 11/8 (15:30).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 23:28 Uhr.