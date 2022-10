4. Liga, Gruppe 3 Dulliken holt sich drei Punkte gegen Niederbipp Sieg für Dulliken: Gegen Niederbipp gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Ivan Giglietta in der 2. Minute. Er traf für Dulliken zum 1:0. Zum Ausgleich für Niederbipp traf Dimitri Born in der 41. Minute. Per Penalty traf Ivan Giglietta in der 45. Minute zur 2:1-Führung für Dulliken. Das letzte Tor der Partie fiel in der 69. Minute, als Diogo Da Silva Lopes die Führung für Dulliken auf 3:1 erhöhte.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Niederbipp. Die einzige gelbe Karte bei Dulliken erhielt: Leandro De Feo (86.)

In der Abwehr gehört Dulliken zu den Besten: Die total 18 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 3).

Die Abwehr von Niederbipp kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Dulliken rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 4. Dulliken hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Dulliken spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Olten (Rang 11). Die Partie findet am 19. März statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Niederbipp hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Niederbipp trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Egerkingen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (15.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Dulliken - FC Niederbipp 3:1 (2:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 2. Ivan Giglietta 1:0. 41. Dimitri Born 1:1. 45. Ivan Giglietta (Penalty) 2:1.69. Diogo Da Silva Lopes 3:1. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Jan Schönbucher, Nurettin Özdemir, Leandro De Feo, Yves Baumann, Diogo Da Silva Lopes, Andrin Lütolf, Nicola Meyer, Angelo Raso, Ivan Giglietta. – Niederbipp: Timon Kurth, Elias Meyer, Fabian Messerli, Jan Egger, Luca Schawalder, Muhamed Trumic, Egzon Shala, Sven Kessler, Nicola Cordari, Dimitri Born, Mariano Schneeberger. – Verwarnungen: 21. Muhamed Trumic, 44. Timon Kurth, 49. Elias Meyer, 66. Mariano Schneeberger, 86. Leandro De Feo.

Datenstand: 23.10.2022 18:08 Uhr.

