4. Liga, Gruppe 3 Dulliken holt sich drei Punkte gegen Fulenbach – Eigentor bringt Entscheidung Dulliken gewinnt am Samstag zuhause gegen Fulenbach 3:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Nicola Meyer für Dulliken. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Fulenbach glich in der 12. Minute durch Samuel Weber aus. Das Tor von Céddric Braam in der 16. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Fulenbach.

Zum Ausgleich für Dulliken traf Antonio Maiolo in der 54. Minute. In der 92. Minute hiess es nach einem Eigentor von Yves Rütimann 3:2 für Dulliken.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yves Rütimann von Fulenbach erhielt in der 89. Minute die gelbe Karte.

Dulliken machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 9. Dulliken hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dulliken geht es auf fremdem Terrain gegen FC Oensingen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (28. April) statt (20.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Fulenbach hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hägendorf (Platz 6). Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Dulliken - SC Fulenbach 3:2 (1:2) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 8. Nicola Meyer 1:0. 12. Samuel Weber 1:1. 16. Céddric Braam 1:2. 54. Antonio Maiolo 2:2. 92. Eigentor (Yves Rütimann) 3:2. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Roland Hagmann, Jan Schönbucher, Nurettin Özdemir, Mike Lang, Yves Baumann, Ennio D Onofrio, Shayan Shah, Nicola Meyer, Nicola Suter. – Fulenbach: Jan Monbaron, Yannick Von Arx, Elias Sidler, Matteo Barrer, Luca Albuquerque Sampaio, Rinaldo Grimbichler, Yves Rütimann, Kevin Keiser, Céddric Braam, Roman Weber, Samuel Weber. – Verwarnungen: 89. Yves Rütimann.

