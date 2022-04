3. Liga, Gruppe 1 Dulliken gewinnt klar gegen Welschenrohr Dulliken gewinnt am Samstag zuhause gegen Welschenrohr 3:0.

(chm)

Albatrit Morinaj traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Dulliken. Josip Curic erhöhte in der 64. Minute zur 2:0-Führung für Dulliken. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Damian Buss in der 80. Minute, als er für Dulliken zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dulliken erhielten Josip Curic (61.), Pier Luigi Nocera (74.) und Alessandro Rizzo (84.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Welschenrohr.

Dulliken spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.9 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 21 erzielten Toren Rang 8.

Keine Änderung in der Tabelle für Dulliken: Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 5. Dulliken hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Hägendorf. Diese Begegnung findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Für Welschenrohr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 7. Welschenrohr hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Welschenrohr geht es zuhause gegen FC Oensingen (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Dulliken - FC Welschenrohr 3:0 (1:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 17. Albatrit Morinaj 1:0. 64. Josip Curic 2:0. 80. Damian Buss 3:0. – Dulliken: Zlatan Delic, Eldin Jusic, Robin Schenk, Astrit Brahimi, Josip Curic, Dario Zürcher, Seljami Hasani, Ceyhun Kangal, Pier Luigi Nocera, Mike Zimmerli, Albatrit Morinaj. – Welschenrohr: Ivo Teutschmann, Marco Gribi, Yannick Antenen, Dominic Brunner, Patrick Eggenschwiler, Philippe Wehrli, Kevin Widmer, Lars Altermatt, Leon Isaj, Elias Mägli, Marco Hug. – Verwarnungen: 61. Josip Curic, 74. Pier Luigi Nocera, 84. Alessandro Rizzo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 00:08 Uhr.