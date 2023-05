3. Liga, Gruppe 2 Dulliken gewinnt klar gegen Kestenholz Dulliken behielt im Spiel gegen Kestenholz am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Das Skore eröffnete Simon Meier in der 22. Minute. Er traf für Kestenholz zum 1:0. Gleichstand stellte William Guillen Concepcion durch seinen Treffer für Dulliken in der 35. Minute her. William Guillen Concepcion war es auch, der in der 77. Minute die 2:1-Führung für Dulliken herstellte.

Pier Luigi Nocera erhöhte in der 82. Minute zur 3:1-Führung für Dulliken. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dario Zürcher in der 88. Minute, als er für Dulliken zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Dulliken hat bislang häufig überzeugt: In 18 Spielen hat sie total 63 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Dulliken nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 44 Punkten. Dulliken hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dulliken geht es auswärts gegen FC Niederbipp (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Samstag (6. Mai) statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Mit der Niederlage rückt Kestenholz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 29 Punkten neu Platz 6. Kestenholz hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Kestenholz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Klus-Balsthal an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 9. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Dulliken - FC Kestenholz 4:1 (1:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 22. Simon Meier 0:1. 35. William Guillen Concepcion 1:1. 77. William Guillen Concepcion 2:1. 82. Pier Luigi Nocera 3:1. 88. Dario Zürcher 4:1. – Dulliken: Zlatan Delic, Astrit Brahimi, Damian Buss, Robin Schenk, Jesper Noordijk, Dario Zürcher, Florian Binder, Adrian Annaheim, Danilo Esposito, William Guillen Concepcion, Ceyhun Kangal. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Robin Anderegg, Rafael Ingold, Manuel Bürgi, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Felix Studer, Simon Meier, Philipp Häfeli, Mike Uebelhart, Fabian Von Arx, Lukas Hauri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

