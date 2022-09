4. Liga, Gruppe 3 Dulliken gewinnt deutlich gegen Egerkingen Sieg für Dulliken: Gegen Egerkingen gewinnt das Team am Freitag zuhause 4:1.

Erich Mathys eröffnete in der 33. Minute das Skore, als er für Egerkingen das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Dulliken fiel in der 40. Minute (Andrea Tocci). Andrin Lütolf brachte Dulliken 2:1 in Führung (50. Minute).

In der 83. Minute baute Andrea Tocci den Vorsprung für Dulliken auf zwei Tore aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nicola Meyer in der 85. Minute, als er für Dulliken zum 4:1 traf.

Gelbe Karten gab es bei Egerkingen für Mario Jedrinovic (22.), Arlind Rudaj (62.) und Alban Rudaj (85.). Bei Dulliken erhielten Ivan Lovric (87.) und Ivan Giglietta (89.) eine gelbe Karte.

Dass Dulliken gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sechs Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Dulliken die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Egerkingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.6 Tore pro Partie (Rang 11).

Dulliken machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 5. Dulliken hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Dulliken siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Dulliken wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team SC Fulenbach, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (19.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Unverändert liegt Egerkingen auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Für Egerkingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Egerkingen geht es zuhause gegen FC Uskana Olten (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Telegramm: FC Dulliken - FC Egerkingen 4:1 (1:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 33. Erich Mathys 0:1. 40. Andrea Tocci 1:1. 50. Andrin Lütolf 2:1. 83. Andrea Tocci 3:1. 85. Nicola Meyer 4:1. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Nurettin Özdemir, Roland Hagmann, Ivan Lovric, Mykhail Myronov, Nicola Meyer, Andrin Lütolf, Mike Lang, Yves Baumann, Andrea Tocci. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Huy Tan Le, Erich Mathys, Kushtrim Rudaj, Visar Shahini, Alban Rudaj, Jesse Noah von Arb, Mario Jedrinovic, Levin Gashi, Besnik Rudaj, Arlind Rudaj. – Verwarnungen: 22. Mario Jedrinovic, 62. Arlind Rudaj, 85. Alban Rudaj, 87. Ivan Lovric, 89. Ivan Giglietta.

