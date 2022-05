3. Liga, Gruppe 1 Dulliken gewinnt deutlich gegen Däniken-Gretzenbach Dulliken gewinnt am

(chm)

Samstag

auswärts gegen Däniken-Gretzenbach 5:0.

Albatrit Morinaj schoss Dulliken in der 9. Minute zur 1:0-Führung. Dulliken baute die Führung in der 35. Minute (Dario Zürcher) weiter aus (2:0). Dulliken erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Alfredo Esposito weiter auf 3:0.

Dulliken erhöhte in der 90. Minute seine Führung durch Dario Zürcher weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Alfredo Esposito, der in der 93. Minute die Führung für Dulliken auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Däniken-Gretzenbach erhielten Efe Kaan Celik (68.) und Armando Catalano (89.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Dulliken, nämlich für Alfredo Esposito (84.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Dulliken eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.4 pro Spiel. Das bedeutet, dass Dulliken die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Dulliken. 29 Punkte bedeuten Rang 5. Dulliken hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Riedholz. Das Spiel findet am 15. Mai statt (13.30 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Mit der Niederlage rückt Däniken-Gretzenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 10. Däniken-Gretzenbach hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Däniken-Gretzenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Welschenrohr (Platz 6). Die Partie findet am 21. Mai statt (17.30 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Däniken-Gretzenbach - FC Dulliken 0:5 (0:2) - Bühlhalle, Däniken – Tore: 9. Albatrit Morinaj 0:1. 35. Dario Zürcher 0:2. 76. Alfredo Esposito 0:3. 90. Dario Zürcher 0:4. 93. Alfredo Esposito 0:5. – Däniken-Gretzenbach: Kevin Schmid, Andreas Jost, Efe Kaan Celik, Benjamin Strebel, Kevin Grütter, Oliver Studer, Finn Maier, Nico Paulin, Nico Varadin, Noa Zimmermann, Michal Pawel Budzianowski. – Dulliken: Zlatan Delic, Eldin Jusic, Robin Schenk, Astrit Brahimi, Josip Curic, Ceyhun Kangal, Dario Zürcher, Nilo Da Costa, Albatrit Morinaj, Albert Kryeziu, Andrea Tocci. – Verwarnungen: 68. Efe Kaan Celik, 84. Alfredo Esposito, 89. Armando Catalano.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:53 Uhr.