Frauen 3. Liga, Rückrunde Dulliken gewinnt deutlich gegen Attiswil Dulliken gewinnt am Sonntag auswärts gegen Attiswil 4:0.

(chm)

Das Tor von Jessica Koch in der 66. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Dulliken. Lara Steg sorgte in der 72. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Dulliken. Jessica Koch baute in der 76. Minute die Führung für Dulliken weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Tamara Mele, die in der 83. Minute die Führung für Dulliken auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Dulliken nach dem dritten Spiel auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Klus-Balsthal. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Nach dem zweiten Spiel steht Attiswil auf dem vierten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Klus-Balsthal. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (19.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Attiswil - FC Dulliken 0:4 (0:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 66. Jessica Koch 0:1. 72. Lara Steg 0:2. 76. Jessica Koch 0:3. 83. Tamara Mele 0:4. – Attiswil: Sarina Bader, Michelle Kurth, Vanessa Sperisen, Lara Spiess, Jana Guldimann, Rowena Loosli, Jessica Altschul, Debora Altschul, Raphaela Lüscher, Laura von Felten, Sarah Mateoniu. – Dulliken: Jennifer Will, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Mara Hagmann, Raphaela Lätt, Tamara Mele, Valeria Schuler, Lea Kämpf, Jessica Koch, Tamara Vucenic, Lea Pfluger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 22:18 Uhr.