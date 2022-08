3. Liga, Gruppe 2 Dulliken bezwingt im ersten Spiel Winznau Dulliken bezwingt zum Saisonauftakt Winznau zuhause mit 2:1

(chm)

Dulliken lag ab der 70. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Alfredo Esposito (49. Minute) und Pier Luigi Nocera getroffen hatten. In der 92. Minute schoss Winznau (Raffaele Schintu) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Dulliken nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Dulliken tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Deitingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 27. August statt (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Winznau reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Mit dem viertplatzierten FC Härkingen kriegt es Winznau als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Dulliken - FC Winznau 2:1 (0:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 49. Alfredo Esposito 1:0. 70. Pier Luigi Nocera 2:0. 92. Raffaele Schintu 2:1. – Dulliken: Zlatan Delic, Astrit Brahimi, Damian Buss, Robin Schenk, Nilo Da Costa, Adrian Annaheim, Dario Zürcher, Florian Binder, Ceyhun Kangal, Alfredo Esposito, Pier Luigi Nocera. – Winznau: Nils Lehmann, Jérôme Studer, Gianluigi De Pascali, Noah Wegmüller, Rafael Dietschi, Luca Keller, Florian Markert, Mike Keller, Tim Bachmann, Diego Vinci, Dominic De Chiara. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

