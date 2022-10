4. Liga, Gruppe 3 Dulliken bezwingt auswärts Fulenbach – Tobia Gaffuri mit Last-Minute-Treffer Dulliken gewinnt am Samstag auswärts gegen Fulenbach 2:1.

(chm)

Dulliken geriet zunächst in Rückstand, als Kevin Keiser in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Fulenbach gelang. In der 29. Minute glich Dulliken jedoch aus und ging in der 91. Minute in Führung. Torschützen waren Nicola Meyer und Tobia Gaffuri.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Roland Hagmann von Dulliken erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

Dulliken machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 4. Für Dulliken ist es der zweite Sieg in Serie.

Dulliken tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Hägendorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Donnerstag (6. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Nach der Niederlage büsst Fulenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 8. Fulenbach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Fulenbach geht es auswärts gegen FC Egerkingen (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (15.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Dulliken 1:2 (1:1) - Bad, Fulenbach – Tore: 18. Kevin Keiser 1:0. 29. Nicola Meyer 1:1. 91. Tobia Gaffuri 1:2. – Fulenbach: Jan Monbaron, Yannick Von Arx, Matteo Barrer, Yves Rütimann, Luca Albuquerque Sampaio, Elias Sidler, Kevin Keiser, Roman Weber, Lars Bärlocher, Mike Zosso, Ramon Grimbichler. – Dulliken: Marco Gisi, Tobia Gaffuri, Sandro Häsler, Roland Hagmann, Nurettin Özdemir, Ivan Lovric, Ennio D Onofrio, Nicola Meyer, Mike Zimmerli, Andrea Tocci, Davide Protopapa. – Verwarnungen: 77. Roland Hagmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 23:04 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.