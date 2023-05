Frauen 3. Liga, Rückrunde Dulliken bezwingt Attiswil Dulliken gewinnt am Samstag zuhause gegen Attiswil 2:0.

In der 44. Minute war es an Tamara Mele, Dulliken 1:0 in Führung zu bringen. In der 55. Minute schoss Lea Kämpf Dulliken mittels Elfmeter zur 2:0-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dulliken sah Giuseppe Molinaro (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Giuseppe Molinaro (14.) und Lea Pfluger (70.). Attiswil blieb ohne Karte.

Dulliken hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Dulliken nicht verändert. Elf Punkte bedeuten Rang 4. Dulliken hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Dulliken konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Dulliken tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Klus-Balsthal an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 3. Juni statt (19.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Attiswil verharrt nach der Niederlage auf dem 5. Und damit letzten Platz. Attiswil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Klus-Balsthal. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Dulliken - FC Attiswil 2:0 (1:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 44. Tamara Mele 1:0. 55. Lea Kämpf (Penalty) 2:0. – Dulliken: Jennifer Will, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Mara Hagmann, Raphaela Lätt, Jirapha Buache, Valeria Schuler, Lea Kämpf, Jessica Koch, Lea Pfluger, Tamara Mele. – Attiswil: Sarina Bader, Vanessa Sperisen, Jana Guldimann, Julia Scheidegger, Rowena Loosli, Michelle Kurth, Jessica Altschul, Tabitha Sara Koller, Raphaela Lüscher, Daniela Barbaro, Sarah Mateoniu. – Verwarnungen: 14. Giuseppe Molinaro, 70. Lea Pfluger – Ausschluss: 70. Giuseppe Molinaro.

