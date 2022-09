2. Liga Dominik Willimann rettet Hägendorf einen Punkt gegen Iliria 1:1 lautet das Resultat zwischen Iliria und Hägendorf. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

In der 21. Minute schoss Oliver Andrijasevic das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Dominik Willimann traf in der 89. Minute für Iliria zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Iliria für Egzon Ajeti (26.) und Dasnim Sulejmani (56.). Gelbe Karten gab es bei Hägendorf für Lukas Baumgartner (34.) und Dominik Willimann (87.).

Iliria schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 12 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Iliria steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat sieben Punkte. Iliria hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Iliria auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Härkingen. Diese Begegnung findet am Sonntag (4. September) statt (13.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

In der Tabelle verbessert sich Hägendorf von Rang 12 auf 11. Das Team hat zwei Punkte. Hägendorf hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hägendorf spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bellach (Platz 9). Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Iliria - FC Hägendorf 1:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 21. Oliver Andrijasevic 1:0. 89. Dominik Willimann 1:1. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Alban Jahiu, Eron Selimi, Dasnim Sulejmani, Mattia Sasso, Denis Perkolaj, Riad Agushi, Egzon Ajeti, Fabrizio Laus, Oliver Andrijasevic. – Hägendorf: Nick Furrer, Livio Furrer, Yannig Fiechter, Claude Keller, Miro Bürgin, Driton Hasani, Fabio Bärlocher, Benjamin Huber, Dominik Bitterli, Blerim Hasani, Lukas Baumgartner. – Verwarnungen: 26. Egzon Ajeti, 34. Lukas Baumgartner, 56. Dasnim Sulejmani, 87. Dominik Willimann.

