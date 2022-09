4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Zuchwil gegen Lommiswil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Zuchwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Lommiswil 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zuchwil: Nenad Jankovic brachte seine Mannschaft in der 41. Minute 1:0 in Führung. In der 51. Minute schoss Manuel Amadeus Zarbock Zuchwil mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Elvir Malezic baute in der 59. Minute die Führung für Zuchwil weiter aus (3:0).

Marc Sauter verkürzte in der 67. Minute den Rückstand von Lommiswil auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Elmedin Ramadani, der in der 88. Minute die Führung für Zuchwil auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zuchwil für Manuel Amadeus Zarbock (63.) und Ensar Sulejmani (94.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lommiswil, Manuel Güggi (77.) kassierte sie.

Die Abwehr von Lommiswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 21 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 10).

Zuchwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Für Zuchwil ist es der zweite Sieg in Serie. Zuchwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Zuchwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Türkischer SC Solothurn a (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Lommiswil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 9. Lommiswil hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Für Lommiswil geht es daheim gegen SC Blustavia (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Lommiswil 4:1 (1:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 41. Nenad Jankovic 1:0. 51. Manuel Amadeus Zarbock (Penalty) 2:0.59. Elvir Malezic 3:0. 67. Marc Sauter 3:1. 88. Elmedin Ramadani 4:1. – Zuchwil: Marc Maurer, Ensar Sulejmani, Leonis Ajvazi, Yunus Özkaynak, Mustafa Aras, Elvir Malezic, Leart Ajvazi, Berkan Özgen, Manuel Amadeus Zarbock, Nenad Jankovic, Miguel Cardenas. – Lommiswil: Benjamin Schmid, Adrian Pfeiffer, Oliver Brunner, Marc Sauter, Ronny Salzmann, Florian Vogt, Manuel Güggi, Matthias Vogt, Tobias Vogt, Luca Amati, Nico Schläppi. – Verwarnungen: 63. Manuel Amadeus Zarbock, 77. Manuel Güggi, 94. Ensar Sulejmani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

