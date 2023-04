3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Zuchwil gegen Härkingen Sieg für Zuchwil: Gegen Härkingen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:0.

(chm)

In der 14. Minute war es an Marko Markovic, Zuchwil 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 25. Minute brachte Igor Ranfaldi Zuchwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Zuchwil erhöhte in der 62. Minute seine Führung durch Valon Kadrija weiter auf 3:0. Batuhan Baladin schoss das 4:0 (69. Minute) für Zuchwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Manuel Scuderi (51.) und Benjamin Zeltner (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuchwil, Flavio Valadares Lopes (73.) kassierte sie.

Zuchwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Zuchwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 2. Zuchwil hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zuchwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Subingen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Härkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Härkingen hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Härkingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Dulliken. Das Spiel findet am Mittwoch (19. April) statt (20.15 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Härkingen 4:0 (2:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 14. Marko Markovic 1:0. 25. Igor Ranfaldi 2:0. 62. Valon Kadrija 3:0. 69. Batuhan Baladin 4:0. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Michael Arnold, Igor Ranfaldi, Mario Belakusic, Marko Markovic, Batuhan Baladin, Karanjot Dhillon, Oguzalp Baladin, Valon Kadrija. – Härkingen: Victor Muther, Pascal Krüger, Niklaus Wermuth, Manuel Scuderi, Florian Büttiker, Michel Dreier, Andrej Stuparanovic, Nick Graber, Yves Liechti, Sascha Studer, Steven Baumgartner. – Verwarnungen: 51. Manuel Scuderi, 69. Benjamin Zeltner, 73. Flavio Valadares Lopes.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 19:48 Uhr.