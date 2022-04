4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Welschenrohr gegen Zuchwil Sieg für Welschenrohr: Gegen Zuchwil gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Kevin Widmer für Welschenrohr. In der 10. Minute traf er zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Leart Ajvazi, sorgte in der 34 für den Ausgleich für Zuchwil. Simon Eggenschwiler schoss Welschenrohr in der 43. Minute zur 2:1-Führung.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Welschenrohr stellte Remo Jenzer in Minute 44 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Eggenschwiler in der 79. Minute, als er für Welschenrohr zum 4:1 traf.

Gelbe Karten gab es bei Welschenrohr für Jürg Stoller (59.) und Yannick Antenen (79.). Bei Zuchwil erhielten Florian Frrokaj (55.) und Ivan Barjasic (57.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Welschenrohr nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Welschenrohr die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Zuchwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Welschenrohr. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Welschenrohr hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Welschenrohr geht es zuhause gegen FC Wiedlisbach (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (30. April) (19.30 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Für Zuchwil ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Zuchwil gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Zuchwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Türkischer SC Solothurn b. Diese Begegnung findet am Sonntag (1. Mai) statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Zuchwil 4:1 (3:1) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 10. Kevin Widmer 1:0. 34. Leart Ajvazi (Penalty) 1:1.43. Simon Eggenschwiler 2:1. 44. Remo Jenzer 3:1. 79. Simon Eggenschwiler 4:1. – Welschenrohr: Marc Faganello, Patrick Hänni, Yannick Antenen, Marc Fluri, Nicola Säuberli, Claudio Stampfli, Joel Faganello, Kevin Widmer, Jürg Stoller, Simon Eggenschwiler, Remo Jenzer. – Zuchwil: Aron Schumacher, Mustafa Aras, Leonis Ajvazi, Mohammed Hazzore, Ensar Sulejmani, Elvir Malezic, Florian Frrokaj, Berkan Özgen, Leart Ajvazi, Ivan Barjasic, Miguel Cardenas. – Verwarnungen: 55. Florian Frrokaj, 57. Ivan Barjasic, 59. Jürg Stoller, 79. Yannick Antenen.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.04.2022 23:11 Uhr.