4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Superga 1957 gegen Wiedlisbach Superga 1957 siegt zuhause 4:0 gegen Wiedlisbach im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Gianfranco Gigliotti schoss Superga 1957 in der 12. Minute zur 1:0-Führung. Superga 1957 baute die Führung in der 14. Minute (Vittorio Pasquale) weiter aus (2:0). Superga 1957 erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Jonus Kurtishi weiter auf 3:0. Jonus Kurtishi traf per Elfmeter. Tony Masi schoss das 4:0 (55. Minute) für Superga 1957 und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Superga 1957 für Franco Guarino (44.) und Gianfranco Gigliotti (68.). Keine einzige Karte erhielt Wiedlisbach.

In der Tabelle steht Superga 1957 nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Für Superga 1957 geht es auf fremdem Terrain gegen FC Klus-Balsthal (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 2. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Nach dem zweiten Spiel steht Wiedlisbach auf dem zwölften Rang. Wiedlisbach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Subingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: ASI Superga 1957 - FC Wiedlisbach 4:0 (2:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 12. Gianfranco Gigliotti 1:0. 14. Vittorio Pasquale 2:0. 47. Jonus Kurtishi (Penalty) 3:0.55. Tony Masi 4:0. – Superga 1957: Sascha Heri, Jean Pierre Zarbo, Luca Miracola, Robert Petrovic, Franco Guarino, Vittorio Pasquale, Vincenzo Zarbo, Enea Martinetz, Tony Masi, Giulio Caputo, Gianfranco Gigliotti. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Morhaf Alnhlawe, Mario Canonica, Michael Nguyen, Jonas Keller, Sadik Jashari, Tobias Ryf, Joel Schmitz, Tarik Koca, Daniel Canonica, Noragha Qarluk. – Verwarnungen: 44. Franco Guarino, 68. Gianfranco Gigliotti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 02:24 Uhr.