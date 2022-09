4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Subingen gegen Superga 1957 Sieg für Subingen: Gegen Superga 1957 gewinnt das Team am Samstag auswärts 5:0.

(chm)

Das Tor von Raphael Ochsenbein in der 40. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Subingen. In der 52. Minute baute Patrick Dubach den Vorsprung für Subingen auf zwei Tore aus (2:0). Subingen erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Timo Hunziker weiter auf 3:0.

Patrick Dubach baute in der 73. Minute die Führung für Subingen weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Pascal Winistörfer in der 91. Minute, als er für Subingen zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Leonardo Ballacchino von Superga 1957 erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Subingen von Rang 5 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Subingen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Subingen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Welschenrohr, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Superga 1957 steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 6). Das Team hat vier Punkte. Superga 1957 hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Superga 1957 verlor zudem erstmals zuhause.

Superga 1957 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Mümliswil (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (13. September) (20.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: ASI Superga 1957 - FC Subingen 0:5 (0:1) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 40. Raphael Ochsenbein 0:1. 52. Patrick Dubach 0:2. 60. Timo Hunziker 0:3. 73. Patrick Dubach 0:4. 91. Pascal Winistörfer 0:5. – Superga 1957: Sascha Heri, Vincenzo Zarbo, Luca Miracola, Robert Petrovic, Alessio Alesi, Jonus Kurtishi, Patrik Manganiello, Enea Martinetz, Tony Masi, Giulio Caputo, Marko Stankovic. – Subingen: Kevin Frühauf, Gianluca Ferrante, Benjamin Burkhard, Luca Marty, Sven Schläfli, Tim Baranyai, Raphael Ochsenbein, Patrick Dubach, Pascal Zumstein, Noé Cardinaux, Gabriel Stampfli. – Verwarnungen: 67. Leonardo Ballacchino.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 03:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.