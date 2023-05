3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Klus-Balsthal gegen Zuchwil Klus-Balsthal behielt im Spiel gegen Zuchwil am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Denis Kostadinovic für Klus-Balsthal. In der 27. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 60. Minute hergestellt: Batuhan Baladin traf für Zuchwil. Risto Petrovic traf in der 66. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Klus-Balsthal.

Nur sechs Minute später traf Risto Petrovic erneut, so dass es in der 72. Minute 3:1 für Klus-Balsthal hiess. Das letzte Tor der Partie erzielte Ender Kaya, der in der 77. Minute die Führung für Klus-Balsthal auf 4:1 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Klus-Balsthal für Noah Bruttel (80.) und Rishaban Sivaranjan (80.). Bei Zuchwil erhielten Tim Hess (44.) und Oguzalp Baladin (80.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Klus-Balsthal zu den Besten: Die total 32 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.6 Toren pro Match (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Klus-Balsthal: Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Klus-Balsthal hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fortuna Olten (Rang 12). Das Spiel findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 2. Zuchwil hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Zuchwil auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Winznau. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.30 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Klus-Balsthal 1:4 (0:1) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 27. Denis Kostadinovic 0:1. 60. Batuhan Baladin 1:1. 66. Risto Petrovic 1:2. 72. Risto Petrovic 1:3. 77. Ender Kaya 1:4. – Zuchwil: Granit Fetaj, Michael Arnold, Tim Hess, Leandro Filipe Costa Santos, Flavio Valadares Lopes, Batuhan Baladin, Sathurshan Ravi, Oguzalp Baladin, Drin Vllasaliu, Berkan Özgen, Valon Kadrija. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Noah Bruttel, Mostapha El Ouahmani, Eurico Ingles Nganga, Marco Scherrer, Benjamin Räuftlin, Manoel Jaus, Reto Uebelhart, David Fluri, Denis Kostadinovic, Ender Kaya. – Verwarnungen: 44. Tim Hess, 80. Oguzalp Baladin, 80. Noah Bruttel, 80. Rishaban Sivaranjan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 18:20 Uhr.