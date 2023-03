3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Klus-Balsthal gegen Subingen Klus-Balsthal behielt im Spiel gegen Subingen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Das Tor von Marco Scherrer in der 24. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Klus-Balsthal. Klus-Balsthal baute die Führung in der 44. Minute (Kosta Milosevic) weiter aus (2:0). Denis Kostadinovic baute in der 46. Minute die Führung für Klus-Balsthal weiter aus (3:0). Nach einem Eigentor von Yannis Gasche hiess es in der 70. Minute 4:0 für Klus-Balsthal.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Klus-Balsthal gab es fünf gelbe Karten. Bei Subingen erhielten Joshua Widmer (30.), Daniel Gebek (63.) und Jeremy Lukas (90.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Klus-Balsthal zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 3).

Klus-Balsthal machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 5. Klus-Balsthal hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Welschenrohr (Rang 11). Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Nach der Niederlage büsst Subingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 6. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Subingen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Fortuna Olten. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Subingen 4:0 (3:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 24. Marco Scherrer 1:0. 44. Kosta Milosevic 2:0. 46. Denis Kostadinovic 3:0. 70. Eigentor (Yannis Gasche) 4:0. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Roger Achermann, Noah Bruttel, Luca Kamber, Eurico Ingles Nganga, Benjamin Räuftlin, Ender Kaya, Marco Scherrer, Manoel Jaus, Kosta Milosevic, Denis Kostadinovic. – Subingen: Thomas Witmer, Silvan Valenti, Manuel Nützi, Benedikt Nützi, Yannis Gasche, Daniel Gebek, Patrick Roth, Elia Del Frate, Yannick von Gunten, Nikola Vodic, Joshua Widmer. – Verwarnungen: 21. Noah Bruttel, 30. Joshua Widmer, 42. Eurico Ingles Nganga, 45. Kosta Milosevic, 54. Luca Kamber, 60. Roger Achermann, 63. Daniel Gebek, 90. Jeremy Lukas.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

