2. Liga Deutlicher Sieg für Iliria gegen Gerlafingen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Iliria gewinnt am Samstag auswärts gegen Gerlafingen 4:0.

(chm)

Nazim Elezi traf in der 27. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Iliria. Mit einem weiteren Tor erhöhte Nazim Elezi für Iliria auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten. Mattia Sasso baute in der 35. Minute die Führung für Iliria weiter aus (3:0). Das Tor war ein Penalty. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alban Jahiu in der 91. Minute, als er für Iliria zum 4:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Iliria hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Iliria verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Für Iliria ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Iliria daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Hägendorf. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (31. August) (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

In der Tabelle verliert Gerlafingen Plätze und zwar von Rang 2 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Gerlafingen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gerlafingen auswärts mit FC Bellach (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Mittwoch (31. August) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Iliria 0:4 (0:3) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 27. Nazim Elezi 0:1. 30. Nazim Elezi 0:2. 35. Mattia Sasso (Penalty) 0:3.91. Alban Jahiu 0:4. – Gerlafingen: Stefan Csako, Kaan Yildirim, Salko Durakovic, Ulisse Alberti, Shendrit Bytyqi, Berkin Sulungoz, Giovanni Carnibella, Gianluca Rubino, Dino Mujanovic, Volkan Turhan, Philipp Breu. – Iliria: Nicola Trittibach, Burim Raimi, Avdi Halimi, Eron Selimi, Dasnim Sulejmani, Mattia Sasso, Alban Jahiu, Egzon Ajeti, Egzon Mustafi, Nazim Elezi, Samoell Prenaj. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 21:46 Uhr.