2. Liga Deutlicher Sieg für Härkingen gegen Bellach Härkingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Bellach 4:0.

(chm)

Joël Rietschin schoss Härkingen in der 5. Minute zur 1:0-Führung. Härkingen baute die Führung in der 64. Minute (Silvan Oeggerli) weiter aus (2:0). Joël Rietschin baute in der 70. Minute die Führung für Härkingen weiter aus (3:0). Kilian Näf schoss das 4:0 (73. Minute) für Härkingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Bellach erhielten Kevin Marthaler (24.), Jorge Alexandre Cortez Mesquita (31.) und Shaban Arifi (55.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Härkingen erhielt: Joël Rietschin (34.)

In der Abwehr gehört Härkingen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Härkingen nicht verändert. 32 Punkte bedeuten Rang 5. Härkingen hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Härkingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Biberist. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Bellach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 6. Bellach hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bellach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Lommiswil (Platz 4). Die Partie findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Härkingen - FC Bellach 4:0 (1:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 5. Joël Rietschin 1:0. 64. Silvan Oeggerli 2:0. 70. Joël Rietschin 3:0. 73. Kilian Näf 4:0. – Härkingen: Daniel Lisser, Tobias Heutschi, Kilian Näf, Mario Stecher, Andrej Stuparanovic, Tim Büttiker, Jan Büttiker, Jan Marti, Chris Rauber, Yanick Oumaray, Joël Rietschin. – Bellach: Luca Palermo, Anton Thaqi, Gian Büttler, Mario Brcina, Ferat Zekiri, Jonas Knörr, Jorge Alexandre Cortez Mesquita, Emmanuel Orkoh, Till Schranz, Kevin Marthaler, Alessandro Fragale. – Verwarnungen: 24. Kevin Marthaler, 31. Jorge Alexandre Cortez Mesquita, 34. Joël Rietschin, 55. Shaban Arifi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 00:37 Uhr.