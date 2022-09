Frauen 3. Liga Deutlicher Sieg für Blustavia gegen Grenchen 15 – Drei Treffer für Egzona Osmani Blustavia hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Grenchen 15 setzt es zuhause ein 4:0 ab.

Egzona Osmani traf in der 28. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Blustavia. Zwei Minuten dauerte es, ehe Egzona Osmani erneut erfolgreich war. Sie traf in der 30. Minute zum 2:0 für Blustavia. Egzona Osmani erzielte nur ein Minuten später auch das 3:0 für Blustavia. Bianca Capol schoss das 4:0 (43. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Blustavia auf dem ersten Rang. Blustavia spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dulliken (Platz 4). Die Partie findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

In der Tabelle steht Grenchen 15 nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Grenchen 15 tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Klus-Balsthal an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Donnerstag (8. September) statt (20.15 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Telegramm: SC Blustavia - FC Grenchen 15 4:0 (4:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 28. Egzona Osmani 1:0. 30. Egzona Osmani 2:0. 31. Egzona Osmani 3:0. 43. Bianca Capol 4:0. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Cora Hodler, Paula Lätt, Livia Haldimann, Nadja Soltermann, Lena Mock, Tania Eng, Bianca Capol, Ladina Schaller, Selma Weber, Egzona Osmani. – Grenchen 15: Zippora Wyden, Erona Xhaferi, Janina Rhyn, Sophie Ankes, Laura Lo Giudice, Melina Rhyn, Elona Murati, Sara Schnyder, Nicole Adam, Nermine Xhemaili, Suela Jaiji. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

