3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Bettlach gegen Flumenthal – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Bettlach gewinnt am Samstag zuhause gegen Flumenthal 4:1.

(chm)

Flumenthal ging zunächst in der 26. Minute in Führung, als Yanick Rippstein zum 1:0 traf. Nur fünf Minuten später schaffte Marco Fabbro aber den Ausgleich für Bettlach. In der 33. Minute war es an Fabian Frick, Bettlach 2:1 in Führung zu bringen.

Per Penalty erhöhte Fausto Falgetano in der 36. Minute zum 3:1 für Bettlach. Eric Kohler schoss das 4:1 (58. Minute) für Bettlach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Bettlach erhielten Eric Kohler (29.), Olivier Erzer (64.) und Fabian Frick (64.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Flumenthal für Nicolas Müller (24.) und Colin Henzi (36.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Bettlach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Bettlach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Flumenthal kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 11).

Das Schlusslicht hat Bettlach dank den drei Punkten abgeben können: 13 Punkte bedeuten Rang 10. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Bettlach hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Bettlach siegte zudem erstmals auswärts.

Bettlach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Grenchen 15 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Nach der Niederlage übernimmt Flumenthal neu das Schlusslicht der Tabelle. Nach 16 Spielen hat das Team zehn Punkte. Das Team fällt damit um zwei Plätze. Flumenthal hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Flumenthal tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Bettlach - SC Flumenthal 4:1 (3:1) - Neufeld, Bettlach – Tore: 26. Yanick Rippstein 0:1. 31. Marco Fabbro 1:1. 33. Fabian Frick 2:1. 36. Fausto Falgetano (Penalty) 3:1.58. Eric Kohler 4:1. – Bettlach: Tobias Gojnik, Manuel Ketels, Mauro von Arx, Matthias Messerli, Nick Mühlemann, Fausto Falgetano, Mitja Haring, Marco Fabbro, Eric Kohler, Marc Seuret, Fabian Frick. – Flumenthal: Colin Henzi, Cédric Stampfli, Marlon Bachl, Reto Marti, David Huber, Nicolas Müller, Til Nordmann, Yanick Rippstein, Christof Schönenberger, Timo Grossenbacher, Nico Maritz. – Verwarnungen: 24. Nicolas Müller, 29. Eric Kohler, 36. Colin Henzi, 64. Olivier Erzer, 64. Fabian Frick.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 19:42 Uhr.