3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Pflichtsieg für Wangen a.A. gegen Iliria Wangen a.A. holt gegen Iliria auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzwölften 3:0.

(chm)

Raphael Stalder brachte Wangen a.A. 1:0 in Führung (23. Minute). In der 33. Minute baute der gleiche Raphael Stalder die Führung für Wangen a.A. weiter aus. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luka Franic in der 38. Minute, als er für Wangen a.A. zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Shkumbim Qallakaj von Iliria erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.2 Toren pro Spiel ist Wangen a.A. bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Iliria kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Wangen a.A. machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Wangen a.A. hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wangen a.A. tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von GS Italgrenchen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Iliria verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Iliria hat bisher nur verloren, nämlich fünfmal.

Iliria spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Attiswil (Platz 8). Das Spiel findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Iliria - FC Wangen a/A 0:3 (0:3) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 23. Raphael Stalder 0:1. 33. Raphael Stalder 0:2. 38. Luka Franic 0:3. – Iliria: Leotrim Saliji, Mentor Spaqi, Fitim Racipi, Jeton Morina, Mete Karabulut, Altin Aliu, Shkumbim Qallakaj, Besar Dakaj, Bleron Dakaj, Ilir Gashi, Mead Demiri. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Sederic Wahlen, Jan Allemann, Yves Wälti, David Eigenheer, Jan Nguyen, Fabian Pfister, Raphael Stalder, Sandro Ruch, Luka Franic, Andreas Trösch. – Verwarnungen: 87. Shkumbim Qallakaj.

