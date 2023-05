3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Favoritensieg bei Zuchwil gegen Fortuna Olten Zuchwil holt gegen Fortuna Olten zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Freitag gegen den Tabellenzwölften 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Fortuna Olten: Angelo Rubino brachte seine Mannschaft in der 25. Minute 1:0 in Führung. Zuchwil glich in der 53. Minute durch Batuhan Baladin aus. In der 61. Minute war es an Oguzalp Baladin, Zuchwil 2:1 in Führung zu bringen.

Zuchwil baute die Führung in der 65. Minute (Batuhan Baladin) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sathurshan Ravi in der 78. Minute, als er für Zuchwil zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ikram Abduramani von Fortuna Olten erhielt in der 59. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Zuchwil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 3).

Die Abwehr von Fortuna Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 4 Tore pro Partie (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Zuchwil nicht verändert. Mit 45 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Zuchwil hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Zuchwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Fortuna Olten verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Fortuna Olten ist es bereits die 16. Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Fortuna Olten gingen unentschieden aus.

Für Fortuna Olten ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Zuchwil - FC Fortuna Olten 4:1 (0:1) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 25. Angelo Rubino 0:1. 53. Batuhan Baladin 1:1. 61. Oguzalp Baladin 2:1. 65. Batuhan Baladin 3:1. 78. Sathurshan Ravi 4:1. – Zuchwil: Granit Fetaj, Noe Loosli, Michael Arnold, Leandro Filipe Costa Santos, Ferhat Demiroglu, Sathurshan Ravi, Drin Vllasaliu, Mario Belakusic, Mustafa Aras, Leutrim Ramadani, Leunor Ramadani. – Fortuna Olten: Jathuvaaran Manoharan, Valerio Curatolo, Robin Spring, Anojan Srivijayan, Flamur Elshani, Ikram Abduramani, Alan Sabotic, Agron Abdullahi, Leart Haxhimehmeti, Yllzon Elshani, Angelo Rubino. – Verwarnungen: 59. Ikram Abduramani.

