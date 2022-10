Frauen 2. Liga Deutlicher Favoritensieg bei Schwarz-Weiss gegen Entfelden Sieg für den Tabellenzweiten: Schwarz-Weiss lässt am Samstag auswärts beim 4:0 gegen Entfelden (Rang 9) nichts anbrennen.

Egzona Salihi erzielte in der 24. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Schwarz-Weiss. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schwarz-Weiss stellte Sabrina Zingg in Minute 48 her. Schwarz-Weiss erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Severine Bonjour weiter auf 3:0. Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Varenka Strobel schoss das 4:0 (78. Minute) für Schwarz-Weiss und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Schwarz-Weiss hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 29 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.6 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Entfelden ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 34 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Schwarz-Weiss: 21 Punkte bedeuten Rang 2. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Schwarz-Weiss daheim mit Gäu Selection (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Entfelden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 10. Entfelden hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren.

Entfelden trifft im nächsten Spiel auswärts auf Baden-Wettingen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Entfelden 1 - FC Schwarz-Weiss 0:4 (0:1) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 24. Egzona Salihi 0:1. 48. Sabrina Zingg 0:2. 50. Severine Bonjour (Penalty) 0:3.78. Varenka Strobel 0:4. – Entfelden: Vivienne Dörfler, Murielle Clerc, Leonita Laci, Carmen Barmettler, Andrina Federspiel, Jasmin Maurer, Denise Gloor, Julia Müller, Alina Oegerli, Manola Häfeli, Fabienne Hirt. – Schwarz-Weiss: Stenia Michel, Florina Felber, Severine Bonjour, Siri Leemann, Malena Skeneraj, Aline Lampart, Sabrina Zingg, Giulia Bottacin, Varenka Strobel, Yukino Gütlin, Egzona Salihi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 05:55 Uhr.

