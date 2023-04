2. Liga Deutlicher Favoritensieg bei Biberist gegen Hägendorf Sieg für den Tabellendritten: Biberist lässt am Samstag auswärts beim 3:0 gegen Hägendorf (Rang 12) nichts anbrennen.

Sämtliche drei Tore für Biberist fielen in nur 18 Minuten: In der 46. Minute war es an Dario Kopp, Biberist 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 61. Minute brachte Ivan Doric Biberist mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Isaia Martinetz in der 64. Minute, als er für Biberist zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Biberist erhielt: Ahmad Jawid Bigzad (23.) die einzige gelbe Karte bei Hägendorf erhielt: Lukas Baumgartner (52.)

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 40 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match. In der Abwehr ist Biberist sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Die Abwehr von Hägendorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Biberist um einen Platz nach vorne. Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Biberist ist es bereits der zehnte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Fünf Spiele von Biberist gingen unentschieden aus.

Für Biberist geht es daheim gegen FC Härkingen (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Hägendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 12. Für Hägendorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Hägendorf geht es auswärts gegen SC Fulenbach (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Biberist 0:3 (0:0) - Breite, Hägendorf – Tore: 46. Dario Kopp 0:1. 61. Ivan Doric 0:2. 64. Isaia Martinetz 0:3. – Hägendorf: Nick Furrer, Yannig Fiechter, Dominik Bitterli, Claude Keller, Jan Zimmerli, Colin Graber, Inor Kura, Ivan Krivic, Lukas Baumgartner, Noah Kurmann, Driton Hasani. – Biberist: Samuel David, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Jonas Stuber, Marco Allemann, Dario Kopp, Fabian Scheidegger, Isaia Martinetz, Ivan Doric. – Verwarnungen: 23. Ahmad Jawid Bigzad, 52. Lukas Baumgartner.

