3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Oensingen gegen Härkingen Oensingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Härkingen 3:0.

Stefan Ostroglav brachte Oensingen 1:0 in Führung (23. Minute). Erneut Stefan Ostroglav traf in der 29. Minute auch zum 2:0 für Oensingen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Kubica in der 45. Minute, als er für Oensingen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oensingen sah Emrah Memisevic (93.) die rote Karte. Gelb erhielt Mambo Baudryck Kiala Mingiedi (70.). Keine einzige Karte erhielt Härkingen.

Zahlreiche Gegentore sind für Härkingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 57 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Oensingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Oensingen hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Oensingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Kestenholz an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (26. Mai) (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Für Härkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 8. Für Härkingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Härkingen wartet im nächsten Spiel daheim das neuntplatzierte Team FC Subingen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Freitag (26. Mai) statt (20.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Oensingen - FC Härkingen 3:0 (3:0) - Bechburg, Oensingen – Tore: 23. Stefan Ostroglav 1:0. 29. Stefan Ostroglav 2:0. 45. Simon Kubica 3:0. – Oensingen: Dzenan Isovic, Artan Berisha, Elvedin Bogucanin, Michele Intelisano, Artem Volyntsev, Jonas Heller, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Simon Kubica, Emir Avdulovic, Behar Bilalli, Stefan Ostroglav. – Härkingen: Victor Muther, Marco Heim, Dominik Bhend, Lukas Kempf, Niklaus Wermuth, Remo Marbet, Paolo Scicchitano, Marco Nünlist, Yves Liechti, Sascha Studer, Luca Studer. – Verwarnungen: 70. Mambo Baudryck Kiala Mingiedi – Ausschluss: 93. Emrah Memisevic.

