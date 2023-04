3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Niederbipp gegen Winznau Niederbipp gewinnt am Samstag zuhause gegen Winznau 5:0.

(chm)

In der 8. Minute hiess es nach einem Eigentor von Mike Keller 1:0 für Niederbipp. Ferhat Capan sorgte in der 59. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Niederbipp. Neun Minuten dauerte es, ehe Ferhat Capan erneut erfolgreich war. Er traf in der 68. Minute zum 3:0 für Niederbipp.

Lukas Hügi baute in der 76. Minute die Führung für Niederbipp weiter aus (4:0). Niederbipp baute in der 87. Minute die Führung für Niederbipp weiter aus: Torschütze war erneut Lukas Hügi.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Laurin Zimmerli von Niederbipp erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Niederbipp den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.6 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Winznau ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 52 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Niederbipp unverändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Niederbipp hat bisher neunmal gewonnen und achtmal verloren.

Auf Niederbipp wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Deitingen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Für Winznau ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Winznau ging unentschieden aus.

Winznau trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Oensingen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Niederbipp - FC Winznau 5:0 (1:0) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 8. Eigentor (Mike Keller) 1:0.59. Ferhat Capan 2:0. 68. Ferhat Capan 3:0. 76. Lukas Hügi 4:0. 87. Lukas Hügi 5:0. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Cedric Mägli, Dominik Ryser, Laurin Zimmerli, Florian Latifi, Tiago André Novo Ferreira, Misin Shala, Joao Carlos Pereira Alves, Christian Rössler, Ferhat Capan, Lukas Hügi. – Winznau: Dario Püntener, Fabio Schnydrig, Jonas Lerch, Mike Keller, Laurin Jäggi, Elias Bläsi, Tim Bachmann, Gianluigi De Pascali, Gianluca Comiotto, Tim Jäggi, Cédric Frei. – Verwarnungen: 85. Laurin Zimmerli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 22:48 Uhr.