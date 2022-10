3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Niederbipp gegen Winznau Sieg für Niederbipp: Gegen Winznau gewinnt das Team am Dienstag auswärts 6:2.

(chm)

Winznau erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Cédric Frei ging das Team in der 12. Minute in Führung. Gleichstand war in der 13. Minute hergestellt: Ferhat Capan traf für Niederbipp.

Danach drehte Niederbipp auf. Das Team schoss ab der 20. Minute noch fünf weitere Tore, während Winznau ein Tor gelang (zum 2:4 (67. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützen für Niederbipp waren: Joao Carlos Pereira Alves (2 Treffer), Ferhat Capan (2 Treffer) und Christian Rössler (2 Treffer). Die Torschützen für Winznau waren: Jesper Noordijk und Cédric Frei.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ferhat Capan von Niederbipp erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Niederbipp hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Winznau ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 8).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Niederbipp. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 6. Niederbipp hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Härkingen (Platz 9). Das Spiel findet am Sonntag (9. Oktober) statt (16.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Nach der Niederlage büsst Winznau zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 7. Winznau hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Winznau verlor zudem erstmals zuhause.

Für Winznau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Welschenrohr (Platz 10) weiter. Die Partie findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.15 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Winznau - FC Niederbipp 2:6 (1:3) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 12. Cédric Frei 1:0. 13. Ferhat Capan 1:1. 20. Christian Rössler 1:2. 33. Joao Carlos Pereira Alves 1:3. 66. Christian Rössler 1:4. 67. Jesper Noordijk 2:4. 78. Joao Carlos Pereira Alves 2:5. 91. Ferhat Capan 2:6. – Winznau: Nils Lehmann, Mike Keller, Laurin Jäggi, Noah Wegmüller, Nicolas Kohler, Rafael Dietschi, Gianluigi De Pascali, Jesper Noordijk, Luca Keller, Cédric Frei, Gianluca Comiotto. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Joao Carlos Pereira Alves, Niroj Poopalasingam, Cedric Mägli, Laurin Zimmerli, Muhamed Trumic, Misin Shala, Jan Egger, Christian Rössler, Dominik Ryser, Ferhat Capan. – Verwarnungen: 58. Ferhat Capan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2022 00:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.