4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Erfolg für Alpha gegen Oltenese Alpha behielt im Spiel gegen Oltenese am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Entschieden war das Spiel bereits in der ersten Hälfte, in der Alpha dreimal traf. Ilber Nuhiji erzielte in der 21. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Alpha. In der 37. Minute baute Arton Halimi den Vorsprung für Alpha auf zwei Tore aus (2:0). Tobias Ackermann schoss das 3:0 (43. Minute) für Alpha und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Alpha bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Alpha um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 4. Alpha hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alpha auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Uskana Olten. Die Partie findet am 19. März statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Oltenese hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Oltenese hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Oltenese in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Däniken-Gretzenbach. Diese Begegnung findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: US Oltenese - SV Alpha 0:3 (0:3) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 21. Ilber Nuhiji 0:1. 37. Arton Halimi 0:2. 43. Tobias Ackermann 0:3. – Oltenese: Maurizio Simula, Salvatore Falco, Giovanni Jandiorio, Alban Krasniqi, Ardian Tmava, Brian Nyongesa, Bafti Krasniqi, Elhan Murati, Ivo Propadalo, Tayfun Celebi, Senil Murati. – Alpha: Milan Schauli, Timon Tschanz, Melvin Zurfluh, Maik Stephan Firus, Ilber Nuhiji, Kjartan Teerlynck, Marvin Schauli, Kevin Reinold, Tobias Ackermann, Arton Halimi, Gabriele Cappello. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 01:05 Uhr.

