Frauen 2. Liga Deutlicher Erfolg für Allschwil gegen Blustavia Sieg für Allschwil: Gegen Blustavia gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:0.

In der 34. Minute schoss Laura Scandaglia Allschwil mittels Elfmeter in Führung (1:0). Allschwil baute die Führung in der 46. Minute (Tanita Mathys) weiter aus (2:0). Allschwil erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Laura Romera Baizan weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kopika Govintharasan in der 79. Minute, als sie für Allschwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andrea Wälti von Blustavia erhielt in der 33. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Allschwil nicht verändert. 40 Punkte bedeuten Rang 5. Allschwil hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Allschwil auswärts mit seinem Tabellennachbarn SV Sissach (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 27. Mai statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 9. Blustavia hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Blustavia tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Solothurn Frauen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 27. Mai statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Allschwil - SC Blustavia 4:0 (1:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 34. Laura Scandaglia (Penalty) 1:0.46. Tanita Mathys 2:0. 57. Laura Romera Baizan 3:0. 79. Kopika Govintharasan 4:0. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Laura Scandaglia, Nives Schweitzer, Sofia De Nisco, Natalija Kramar, Celina Thurnheer, Lara Bensegger, Kopika Govintharasan, Tanita Mathys, Michèle Fluri. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Deborah Stritt, Jennifer Baranyai, Albine Sulejmani, Svea Hochuli, Michelle Falk, Laura Emch, Mara Friedli, Lea Leiser, Jana Sauter. – Verwarnungen: 33. Andrea Wälti.

