4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Auftaktsieg für Härkingen gegen Kappel Sieg für Härkingen gegen Kappel zum Saisonauftakt. Das Resultat: 4:1.

(chm)

Härkingen ging in der 24. Minute 1:0 in Führung, als Damian Buss ins eigene Tor traf. Mit seinem Tor in der 49. Minute brachte Dominik Bhend Härkingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Adrian Schöpfer baute in der 58. Minute die Führung für Härkingen weiter aus (3:0).

Härkingen erhöhte in der 81. Minute seine Führung durch Benjamin Zeltner weiter auf 4:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Alexander Wyser in der 90. Minute für Kappel auf 1:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Härkingen erhielt: David Lenz (13.) die einzige gelbe Karte bei Kappel erhielt: Damian Buss (75.)

In der Tabelle steht Härkingen nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Für Härkingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Kestenholz weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (19.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Kappel reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Kappel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Fortuna Olten. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (14.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Härkingen - FC Kappel 4:1 (1:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 24. Eigentor (Damian Buss) 1:0.49. Dominik Bhend 2:0. 58. Adrian Schöpfer 3:0. 81. Benjamin Zeltner 4:0. 90. Alexander Wyser 4:1. – Härkingen: Noel Hürst, Nick Graber, Adrian Schöpfer, Manuel Scuderi, Florian Büttiker, Remo Marbet, Reto Gutschier, Dominik Bhend, Marco Von Arx, David Lenz, Yves Liechti. – Kappel: Robin Ulrich, Rico Bernasconi, Manuel Kunz, Damian Buss, Yannig Fiechter, Dennis Bannwart, Marco Baumgartner, Patrick Engetschwiler, Alexander Wyser, Julian Eichenberger, Marc Herzig. – Verwarnungen: 13. David Lenz, 75. Damian Buss.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Härkingen - FC Kappel 4:1, SC Fulenbach - FC Wolfwil 3:4, FC Hägendorf - FC Olten 7:1, FC Dulliken - FC Uskana Olten 2:4

Tabelle: 1. FC Hägendorf 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. FC Härkingen 1/3 (4:1), 3. FC Oensingen 1/3 (4:1), 4. FC Uskana Olten 1/3 (4:2), 5. FC Wolfwil 1/3 (4:3), 6. FC Fortuna Olten 0/0 (0:0), 7. SV Alpha 0/0 (0:0), 8. SC Fulenbach 1/0 (3:4), 9. FC Dulliken 1/0 (2:4), 10. FC Kappel 1/0 (1:4), 11. FC Kestenholz 1/0 (1:4), 12. FC Olten 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 12:40 Uhr.