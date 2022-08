4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Auftakterfolg für Derendingen gegen Kurdischer FC Solothurn – Dreifach-Torschütze Massimo Veronica Zum Saisonauftakt gewinnt Derendingen zuhause gegen Kurdischer FC Solothurn 7:1.

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Derendingen vier seiner Tore in den ersten 45 Minuten, drei kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Kurdischer FC Solothurn war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 89. Minute zum zwischenzeitlichen 1:7.

Matchwinner für Derendingen war Massimo Veronica, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Derendingen waren: Rodrigue Dor (2 Treffer), Valerio Mascolo (1 Treffer) und Massimiliano Bianco (1 Treffe.) einziger Torschütze für Kurdischer FC Solothurn war: Abdullahi Ibrahim Hassan (1 Treffer).

Bei Kurdischer FC Solothurn sah Ayhan Karakas (74.) die rote Karte. Gelb erhielt Ayhan Karakas (38.). Gelbe Karten gab es bei Derendingen für Massimiliano Bianco (17.) und Enes Yesildag (36.).

In der Tabelle steht Derendingen nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Derendingen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Luterbach (Rang 10). Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

In der Tabelle steht Kurdischer FC Solothurn nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Für Kurdischer FC Solothurn geht es auswärts gegen FC Zuchwil (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 30. August statt (20.15 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: SC Derendingen - Kurdischer FC Solothurn 7:1 (4:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 25. Valerio Mascolo 1:0. 34. Massimo Veronica 2:0. 39. Massimo Veronica 3:0. 44. Massimiliano Bianco 4:0. 53. Rodrigue Dor 5:0. 77. Massimo Veronica 6:0. 81. Rodrigue Dor 7:0. 89. Abdullahi Ibrahim Hassan 7:1. – Derendingen: Giuseppe Veronica, Mats Marti, David Steiner, Leutrim Latifi, Enes Yesildag, Massimo Veronica, Baris Karatas, Massimiliano Bianco, Kubilay Altintaç, Valerio Mascolo, Ermin Basini. – Kurdischer FC Soloth: Ayhan Karakas, Abdullahi Ibrahim Hassan, Abdurrahman Demir, Taylan Demirci, Tayfun Demirci, Yohannes Okbamicheal, Özgür Bünül, Piraveen Pararajasingam, Isyan Saritoprak, Baran Ildeniz, Mehmet Bulut. – Verwarnungen: 17. Massimiliano Bianco, 36. Enes Yesildag, 38. Ayhan Karakas – Ausschluss: 74. Ayhan Karakas.

