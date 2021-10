4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 6:2-Erfolg für Fortuna Olten gegen Uskana Olten Sieg für Fortuna Olten: Gegen Uskana Olten gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:2.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Fortuna Olten in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Uskana Olten waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (40. Minute) und zum 2:3 (43. Minute).

Die Torschützen für Fortuna Olten waren: Arxhend Halimi (2 Treffer), Angelo Rubino (2 Treffer), Daniel Brdaric (1 Treffer) und Besmir Bajrami (1 Treffer). Die Torschützen für Uskana Olten waren: Suhejb Mustafi und Shkendim Asani.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Florent Asani von Uskana Olten erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Fortuna Olten: Total schoss das Team 39 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Uskana Olten ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 6).

Fortuna Olten bleibt Leader: Nach zehn Spielen hat das Team 23 Punkte. Fortuna Olten hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Fortuna Olten in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Härkingen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Uskana Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 5. Für Uskana Olten war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Uskana Olten in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SV Alpha. Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Uskana Olten 6:2 (3:2) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 11. Angelo Rubino 1:0. 19. Besmir Bajrami 2:0. 21. Arxhend Halimi 3:0. 40. Shkendim Asani (Penalty) 3:1.43. Suhejb Mustafi 3:2. 71. Angelo Rubino 4:2. 77. Arxhend Halimi 5:2. 80. Daniel Brdaric 6:2. – Fortuna Olten: Erkan Fazliji, Arti Nuredini, Flamur Elshani, Bart Commijs, Leart Haxhimehmeti, Besmir Bajrami, Bolivar Perez, Danilo Radulovic, Arxhend Halimi, Luigi Abbagnale, Angelo Rubino. – Uskana Olten: Pajtim Sabani, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Albert Berisha, Endrit Imeri, Gentijan Bajrami, Kenan Tmava, Florent Asani, Shkendim Asani, Suhejb Mustafi, Abdi Mehmedi. – Verwarnungen: 25. Florent Asani.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Hägendorf - FC Kestenholz 2:2, FC Oensingen - FC Härkingen 0:9, SC Fulenbach - FC Kappel 4:0, FC Dulliken - FC Wolfwil 2:5, FC Fortuna Olten - FC Uskana Olten 6:2

Tabelle: 1. FC Fortuna Olten 10 Spiele/23 Punkte (39:23). 2. FC Härkingen 10/22 (38:15), 3. SV Alpha 9/19 (31:17), 4. FC Hägendorf 10/18 (28:21), 5. FC Uskana Olten 10/16 (26:26), 6. FC Wolfwil 10/14 (28:28), 7. SC Fulenbach 10/14 (20:24), 8. FC Kestenholz 10/9 (20:30), 9. FC Oensingen 10/9 (20:32), 10. FC Olten 9/7 (18:25), 11. FC Dulliken 10/7 (19:27), 12. FC Kappel 10/4 (13:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 10:24 Uhr.

