3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 5:2-Erfolg für Wangen a.A. gegen Leuzigen Sieg für Wangen a.A.: Gegen Leuzigen gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:2.

(chm)

Schon früh setzte Wangen a.A. dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 4. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Wangen a.A. noch auf 5:2.

Leuzigen waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (7. Minute) und zum 2:5 (68. Minute).

Die Torschützen für Wangen a.A. waren: Raphael Stalder, Patrick Haas, Jan Nguyen, Felix Barrer und Arel Yücetürk. Die Torschützen für Leuzigen waren: Joel Hahn und Claudio Zenger.

Bei Leuzigen gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Wangen a.A. erhielt: Noé Jegerlehner (36.)

Wangen a.A. schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 56 Tore in 18 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Wangen a.A. rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 2. Wangen a.A. hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wangen a.A. spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Riedholz (Platz 4). Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Für Leuzigen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 6. Leuzigen hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Leuzigen in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Attiswil (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Leuzigen 5:2 (4:1) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 4. Arel Yücetürk 1:0. 7. Claudio Zenger (Penalty) 1:1.10. Felix Barrer 2:1. 27. Raphael Stalder 3:1. 29. Jan Nguyen 4:1. 54. Patrick Haas (Penalty) 5:1.68. Joel Hahn 5:2. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Sederic Wahlen, Felix Barrer, Andreas Trösch, Noé Jegerlehner, Patrick Haas, Fabian Pfister, Jan Nguyen, Luka Franic, Raphael Stalder, Arel Yücetürk. – Leuzigen: Andrej Röthlisberger, Nick Brunner, Luca Dasen, Alessio Schwab, Julian D Angelo, Tim Eberhard, Timo Rätz, Claudio Zenger, NIcolas Affolter, Marco Rosario Renda, Benjamin Luder. – Verwarnungen: 30. Luca Dasen, 36. Noé Jegerlehner, 39. Claudio Zenger, 54. Nick Brunner, 80. Timo Rätz.

