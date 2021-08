3. Liga Deutlicher 4:1-Sieg im ersten Spiel für Grenchen 15 gegen Blustavia Sieg für Grenchen 15 gegen Blustavia im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Ramona Frick für Grenchen 15. In der 8. Minute traf sie zum 1:0. In der 41. Minute traf Ramona Frick bereits wieder. Sie erhöhte auf 2:0 für Grenchen 15. Grenchen 15 erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Lorena Dzelili weiter auf 3:0.

In der 83. Minute verkleinerte Egzona Osmani den Rückstand von Blustavia auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lorena Dzelili in der 92. Minute, als sie für Grenchen 15 zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nora Hasen von Grenchen 15 erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Grenchen 15 liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Für Grenchen 15 geht es auswärts gegen FC Fortuna Olten weiter. Die Partie findet am 29. August statt (16.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

In der Tabelle steht Blustavia nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Das nächste Spiel trägt Blustavia auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team Gäu Selection aus. Die Partie findet am 29. August statt (11.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: SC Blustavia - FC Grenchen 15 1:4 (0:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 8. Ramona Frick 0:1. 41. Ramona Frick 0:2. 60. Lorena Dzelili 0:3. 83. Egzona Osmani 1:3. 92. Lorena Dzelili 1:4. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Jessica Frezza, Paula Lätt, Livia Huber, Nadja Soltermann, Lea Fischer, Ece Naz Yagiz, Bianca Capol, Sona Alli, Egzona Osmani, Anna Niggeler. – Grenchen 15: Nora Hasen, Tanja Sperisen, Silvia Häni, Angela Bertini, Sarina Schwab, Laura Lo Giudice, Julie Lisa Marie, Sabine Bieli, Ramona Frick, Melina Rhyn, Lorena Dzelili. – Verwarnungen: 82. Nora Hasen.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: SC Blustavia - FC Grenchen 15 1:4, FC Niederbipp b - FC Klus-Balsthal 1:2

Tabelle: 1. FC Grenchen 15 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. Gäu Selection 1/3 (4:2), 3. FC Klus-Balsthal 1/3 (2:1), 4. FC Attiswil 0/0 (0:0), 5. FC Fortuna Olten 0/0 (0:0), 6. FC Niederbipp b 1/0 (1:2), 7. FC Dulliken 1/0 (2:4), 8. SC Blustavia 1/0 (1:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 01:08 Uhr.