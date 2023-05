4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Sieg für Haltener SV gegen Klus-Balsthal Haltener SV gewinnt am Montag auswärts gegen Klus-Balsthal 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Simon Jost, der in der 25. Minute für Haltener SV zum 1:0 traf. Haltener SV baute die Führung in der 49. Minute (Kevin Wälchli) weiter aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Klus-Balsthal zum 1:2 kam in der 66. Minute. Verantwortlich dafür war Luca Rubitschung.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Haltener SV stellte Nils Eugster in Minute 67 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Kaan Akin, der in der 76. Minute die Führung für Haltener SV auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Haltener SV, nämlich für Claude Hohl (35.). Die einzige gelbe Karte bei Klus-Balsthal erhielt: Mattia Christ (61.)

Mit einem Tore-Schnitt von 3.7 Toren pro Spiel ist Haltener SV bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Haltener SV nicht verändert. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Haltener SV ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Haltener SV ging unentschieden aus.

Haltener SV spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mümliswil (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (13. Mai) (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 7. Klus-Balsthal hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wiedlisbach (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (15.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - Haltener SV 1:4 (0:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 25. Simon Jost 0:1. 49. Kevin Wälchli 0:2. 66. Luca Rubitschung 1:2. 67. Nils Eugster 1:3. 76. Kaan Akin 1:4. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Jeremy Hirschi, Oliver Pejic, Davide Furcillo, Mattia Christ, Eric Ackermann, Mario Linder, Florian Eggenberger, David Mandir, Benjamin Ackermann, Luca Rubitschung. – Haltener SV: Daniel Bärtschi, Claude Biegajlo, Simon Sterki, Claude Hohl, Matthias Stampfli, Kevin Wälchli, Mathias Müller, Stefan Rohde, Nils Eugster, Kaan Akin, Simon Jost. – Verwarnungen: 35. Claude Hohl, 61. Mattia Christ.

